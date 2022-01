Ciné Club – Conte d’Automne Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Pouldreuzic

Ciné Club – Conte d’Automne Pouldreuzic, 6 février 2022, Pouldreuzic. Ciné Club – Conte d’Automne Pouldreuzic

2022-02-06 – 2022-02-06

Pouldreuzic Finistère Pouldreuzic Cinéma, chroniques de la vie paysanne

Film d’Eric ROHMER

Pass sanitaire demandé cineclubigouden@gmail.com +33 6 07 29 16 17 Cinéma, chroniques de la vie paysanne

Film d’Eric ROHMER

Pass sanitaire demandé Pouldreuzic

dernière mise à jour : 2022-01-24 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pouldreuzic Autres Lieu Pouldreuzic Adresse Ville Pouldreuzic lieuville Pouldreuzic Departement Finistère

Pouldreuzic Pouldreuzic Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouldreuzic/

Ciné Club – Conte d’Automne Pouldreuzic 2022-02-06 was last modified: by Ciné Club – Conte d’Automne Pouldreuzic Pouldreuzic 6 février 2022 finistère Pouldreuzic

Pouldreuzic Finistère