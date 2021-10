Paris Cinéma le Grand Action île de France, Paris Ciné-club Cinéma le Grand Action Paris Catégories d’évènement: île de France

Venez discuter des scènes marquantes du film !

Le film De Yasujiro Ozu Japon I 1959 I 1h34 I couleur I VOSTFR A partir de 8 ans Dans une ville de la banlieue de Tokyo, la vie suit tranquillement son cours : les mères de famille s’occupent de leur intérieur tout en jalousant celui des autres, les pères se croisent au café du coin et s’inquiètent de leur retraite à venir, tandis que les fils passent leur temps à regarder la télévision chez un voisin jugé trop excentrique. Un soir, les jeunes Minaru et Isamu pressent leurs parents pour avoir leur propre poste de télévision, en vain : l’aîné se met alors en colère face à l’hypocrisie des adultes et décide de faire une « grève de la parole », aussitôt suivi par son jeune frère… L’Atelier Une séance pour les 9-12 ans suivie d’une discussion à bâtons rompus autour d’images et d’extraits marquants : pour ceux qui aiment découvrir des films et en parler ! Durée : 20-30 min Spectacles -> Projection Cinéma le Grand Action 5 rue des Ecoles Paris 75005

Bonjour

