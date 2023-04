Ciné-Club : Certaines Femmes de Kelly Reichardt au Studio des Ursulines. Studio des Ursulines Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Ciné-Club : Certaines Femmes de Kelly Reichardt au Studio des Ursulines. Studio des Ursulines, 18 avril 2023, Paris. Le mardi 18 avril 2023

de 19h30 à 22h00

.Tout public. payant

Séance exceptionnelle du film Certaines Femmes de Kelly Reichardt dans le cadre du ciné-club « Les films ont des secrets » ! Une fois par mois, Loïc Barché (réalisateur) et Mathieu Farelly (professeur de cinéma) vous proposent une séance de ciné-club à la découverte de ces secrets au Studio des Ursulines à 19h30.

Chaque séance est suivie d’un moment d’analyse et d’échange autour du film. Certaines Femmes

Kelly Reichardt, 1h47 – Etats-Unis – 2017 Quatre femmes font face aux circonstances et aux challenges de leurs vies respectives dans une petite ville du Montana, chacune s’efforçant à sa façon de s’accomplir. > Carte UGC, CIP, Ciné-carte, ciné chèque, pass-culture acceptés Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines 75005 Paris Contact : https://www.studiodesursulines.com/film/certaines-femmes/ 01 56 81 15 20 info@studiodesursulines.com https://www.facebook.com/studiodesursulines https://www.facebook.com/studiodesursulines https://www.studiodesursulines.com/film/certaines-femmes/

Certaines femmes

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Studio des Ursulines Adresse 10 rue des Ursulines Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Studio des Ursulines Paris

Studio des Ursulines Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ciné-Club : Certaines Femmes de Kelly Reichardt au Studio des Ursulines. Studio des Ursulines 2023-04-18 was last modified: by Ciné-Club : Certaines Femmes de Kelly Reichardt au Studio des Ursulines. Studio des Ursulines Studio des Ursulines 18 avril 2023 Paris Studio des Ursulines Paris

Paris Paris