Trois générations d’acteurs bulgares incarnent l’histoire dans « Dante’s Heaven », le nouveau film du réalisateur et scénariste Dimitar Radev. C’est le parcours d’un homme qui a perdu le sens de la vie. Les rôles ont été confiés à la légendaire Guinka Stanchteva, au charismatique Vladimir Penev et à la jeune actrice Radina Borshosh. _Cela fait 30 ans que le sexagénaire Dante travaille dans une imprimerie et prends soin de sa mère malade. En une semaine Dante perd son travail ainsi que sa mère. Il sombre dans la dépression. La seule chose qui le motive à vivre c’est de venger sa mère, puisqu’après sa mort il apprend des secrets bien gardés pendant des années. Cette dernière a été torturée lors d’un interrogatoire et il décide d’écrire un livre contre les criminels. C’est alors que le destin le rencontre avec la petite-fille de l’un des bourreaux qui n’a que 18 ans et cela change le cours de sa vie…_ Le film sera diffusé en bulgare avec des sous-titres en français.

Tarif unique de 7,50 euros sur le site/sur place au Christine Cinéma Club

Projection unique du film DANTE'S HEAVEN à Paris, en présence de Dimitar Radev, son réalisateur

