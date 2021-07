Ciné club : Bruno Manser, la voix de la forêt tropicale Mulhouse, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Mulhouse.

Ciné club : Bruno Manser, la voix de la forêt tropicale 2021-09-03 20:30:00 – 2021-09-03 23:00:00

Mulhouse 68100

Venez découvrir le film « La voix de la forêt tropicale », de Bruno Manser.

En 1984, l’activiste écologiste suisse Bruno Manser explore la jungle de Bornéo à la rencontre des Penan, et choisit de vivre au sein d’une tribu de ce peuple nomade. Celui qu’on surnomme rapidement « Penan blanc » apprend à vivre dans la jungle, se familiarise et fait siennes leur culture et leur langue, explorant ce

qui, pour lui, est l’essence profonde de l’humanité. Mais dans une Malaisie corrompue par l’argent sale de la déforestation, le bonheur ne dure pas. Commence alors un sinueux combat pour la défense de la jungle malaisienne.

+33 3 69 77 66 47

