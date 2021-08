Paris Le Louxor - Palais du Cinéma île de France, Paris CINÉ-CLUB BO WIDERBERG Le Louxor – Palais du Cinéma Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Du 5 septembre au 17 octobre 2021 :

dimanche de 10h45 à 12h45

Du 5 septembre au 17 octobre, retour du CINÉ-CLUB BO WIDERBERG. CINÉ CLUB ANIMÉ PAR FABIENNE DUSZYNSKI

Fabienne Duszynski est enseignante à l’Université de Lille et membre du comité de rédaction de la revue Vertigo. DIMANCHE 5 SEPTEMBRE À 10H45

LE PÉCHÉ SUÉDOIS DIMANCHE 12 SEPTEMBRE À 10H45

LE QUARTIER DU CORBEAU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 10H45

ELVIRA MADIGAN DIMANCHE 26 SEPTEMBRE À 10H45

ADALEN 31 DIMANCHE 3 OCTOBRE À 10H45

JOE HILL DIMANCHE 17 OCTOBRE À 10H45

