CINÉ CLUB 'BELFAST' Cattenom, 3 mai 2022

Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux Cattenom

2022-05-03 20:00:00

Cattenom Moselle Cattenom

6 EUR

L’espace Culturel Victor Hugo propose le film “Belfast” pour le ciné-club de mai.

L’histoire : Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel monde il appartient, celui de la classe ouvrière des quartiers nord de Belfast où il vit heureux, choyé et en sécurité.

Mais vers la fin des années 60, alors que le premier homme pose le pied sur la Lune et que la chaleur du mois d’août se fait encore sentir, les rêves d’enfant de Buddy virent au cauchemar. La grogne sociale latente se transforme soudain en violence dans les rues du quartier. Buddy découvre le chaos et l’hystérie, un nouveau paysage urbain fait de barrières et de contrôles, et peuplé de bons et de méchants.

mediatheque.cattenom@gmail.com +33 3 82 52 84 65

Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux Cattenom

