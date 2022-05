Ciné Club « B.O »: « Zabriskie Point »

2022-06-16 – 2022-06-16 Film de Michelangelo Antonioni 1970, durée 105 min, B.O. de Pink Floyd

Avec Mark Frechette, Daria Halprin, Paul Fix, G.D. Spradlin

« Un grand trip sensoriel, désarmant de naïveté et sidérant de beauté, au coeur de la mythologie américaine et de ses paradis perdus. » Télérama. dernière mise à jour : 2022-05-27 par

