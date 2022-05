Ciné Club « B.O »: « Twin Peaks »

Ciné Club « B.O »: « Twin Peaks », 30 juin 2022, . Ciné Club « B.O »: « Twin Peaks »

2022-06-30 – 2022-06-30 De David Lynch, 1992, durée 135min, B.O. de Angelo Badalamenti

Avec Sheryl Lee, Ray Wise, Mädchen Amick, Dana Ashbrook

« Revoir Twin Peaks, c’est s’offrir une séance d’hypnose, voire d’exorcisme : c’est embrasser l’effroi qui dort pour mieux le comprendre et, finalement, l’apaiser. » Le Bleu du Miroir. De David Lynch, 1992, durée 135min, B.O. de Angelo Badalamenti

Avec Sheryl Lee, Ray Wise, Mädchen Amick, Dana Ashbrook

« Revoir Twin Peaks, c’est s’offrir une séance d’hypnose, voire d’exorcisme : c’est embrasser l’effroi qui dort pour mieux le comprendre et, finalement, l’apaiser. » Le Bleu du Miroir. dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville