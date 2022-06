Ciné Club « B.O »: « Sorcerer »

« En dépit de tous les problèmes, dépassements de budget, egos maltraités et amitiées brisées, je considérais, et considère encore, que sorcerer est le meilleur film que j’ai réalisé. » William Friedkin – réalisateur. B.O. Tangerine dream, film de 1977, durée 121 moin.

« En dépit de tous les problèmes, dépassements de budget, egos maltraités et amitiées brisées, je considérais, et considère encore, que sorcerer est le meilleur film que j’ai réalisé. » William Friedkin – réalisateur. dernière mise à jour : 2022-05-27 par

