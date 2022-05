Ciné Club « B.O »: « Ascenseur pour l’échafaud » Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: 22370

Pléneuf-Val-André 22370 Diffusion par le Ciné Club du Val du film « Ascenseur pour l’échafaud » de Louis Malle avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet pour (re)découvrir la bande originale de Miles Davis.

« […] j’étais un cinglé de jazz… la musique d’Ascenseur est unique. C’est l’une des rares musiques de film qui aient été entièrement improvisées… » disait Louis Malle Diffusion par le Ciné Club du Val du film « Ascenseur pour l’échafaud » de Louis Malle avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet pour (re)découvrir la bande originale de Miles Davis.

