Mulhouse Mulhouse 68100, Mulhouse Ciné club : Astérix et Obélix contre César Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: 68100

Mulhouse

Ciné club : Astérix et Obélix contre César Mulhouse, 13 août 2021-13 août 2021, Mulhouse. Ciné club : Astérix et Obélix contre César 2021-08-13 19:00:00 – 2021-08-13 23:59:00

Mulhouse 68100 Venez découvrir le film « Astérix et Obélix contre César ». Précédé d’une visite du musée avec le livret jeux de l’exposition “ Uruncis, une localité gallo-romaine ”Astérix et Obélix contre César est un film franco-italo-allemand réalisé par Claude Zidi et sorti en 1999. Il raconte l’enlèvement de Panoramix par les Romains pour assiéger l’irréductible village des Gaulois. Astérix et Obélix partent donc à sa rescousse. +33 3 89 33 78 17 Venez découvrir le film « Astérix et Obélix contre César ». Précédé d’une visite du musée avec le livret jeux de l’exposition “ Uruncis, une localité gallo-romaine ”Astérix et Obélix contre César est un film franco-italo-allemand réalisé par Claude Zidi et sorti en 1999. Il raconte l’enlèvement de Panoramix par les Romains pour assiéger l’irréductible village des Gaulois. Astérix et Obélix partent donc à sa rescousse. dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: 68100, Mulhouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Mulhouse Adresse Ville Mulhouse lieuville 47.74672#7.33948