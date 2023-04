Ciné-club: Astérix aux Jeux Olympiques Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le vendredi 07 avril 2023

de 19h00 à 21h00

Tout public. A partir de 7 ans. gratuit sous condition

A l’occasion de la sortie du nouvel opus de la saga Astérix au cinéma, le Centre Paris Anim’ Mado Robin organise une projection gratuite et tout public qui ravira les petits et les grands. Astérix aux Jeux Olympiques est un film de 2008 réalisé par Thomas Langmann et Frédéric Forestier Synopsis: pour remporter les Jeux Olympiques et permettre au jeune Alafolix d’épouser la Princesse Irina, Astérix et Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de César, au cours d’une Olympiade. Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris Contact : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin 0182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin/ https://www.facebook.com/CPAMadoRobin/ https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

