Ciné-club Arcachon, 2 avril 2022, Arcachon. Ciné-club Arcachon

2022-04-02 – 2022-04-02

Arcachon Gironde – 2 avril : “Mediterranea” de J. Carpignano – 2015

– 2 mai : “Loin des hommes” de D. Oelhoffen

– 16 mai : “Un dimanche à la campagne” de B. Tavernier

– 30 mai : “Cuisine et dépendances” de P. Muyl – 1993 Arcachon

