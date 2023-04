Ciné-Club — « Après les esclavages » Le 6b Saint-Denis Catégories d’Évènement: île de France

Ciné-Club — « Après les esclavages » Le 6b, 10 mai 2023, Saint-Denis. Le mercredi 10 mai 2023

de 19h00 à 22h00

.Tout public. gratuit – Mercredi 10 Mai de 19h à 22h

– GRATUIT SUR INSCRIPTIONS : Merci de vous inscrire à l’avance à l’adresse suivante : tasvusaintdenis@yahoo.fr ACCÈS : 1er étage, Salle de Projection

RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place, pas de parking voiture L’association TASVU – Université Populaire du Cinéma d’Ile-de-France, résidente du 6b, vous invite à découvrir chaque mois la richesse de la production de films courts. Thématique de cette soirée : « Après les esclavages ». Trois courts-métrages qui retraceront l’histoire et alterneront devoir de mémoire et témoignages. Avec : Bumidom, de Guilaine Mondor – 12 min. De 1963 à 1981, le Bumidom a organisé le déplacement vers la métropole de plus de 70 000 personnes, vivants en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion. Que reste-t’il de cette immigration ? Celle qui a étudié à Moscou, de Mélanie Dalsace – 14 min. Découvrez le témoignage étonnant d’une Martiniquaise partie étudier à Moscou à l’âge de 18 ans, dans les années 60. C’est l’histoire d’Anique Sylvestre partie rejoindre son frère au pays des Soviets. 20 décembre à Kazkabar, de Pascal Bergeron et Fanny Gadan – 26 min. Le 20 décembre 1848 l’abolition de l’esclavage a été promulgué à la Réunion. Aujourd’hui, les plus fervents défenseurs de la liberté se retrouvent chaque année pour rappeler que l’esclavage peut perdurer sous d’autres formes. Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis Contact : https://www.le6b.fr/cine-club-apres-les-esclavages/ https://fb.me/e/MT9m5VuC https://fb.me/e/MT9m5VuC https://www.le6b.fr/cine-club-apres-les-esclavages/

