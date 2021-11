Roujan Roujan 34320, Roujan CINÉ-CLUB “ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES” Roujan Roujan Catégories d’évènement: 34320

Roujan

CINÉ-CLUB “ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES” Roujan, 24 novembre 2021, Roujan. CINÉ-CLUB “ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES” Roujan

2021-11-24 20:30:00 – 2021-11-24

Roujan 34320 Roujan Mercredi 24 novembre à 20h30 projection du film “ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES”

Salle du Peuple à Roujan

Comédie – France – 2020

De et par Caroline Vignal – Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte…

Durée : 1h37

Entrée : 4€

Carte de 4 entrées : 10€.

Renseignements et réservation au 06 43 92 46 84 / reservations@avant-monts.fr

Pass Sanitaire obligatoire. Mercredi 24 novembre à 20h30 projection du film “ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES”

Salle du Peuple à Roujan

Comédie – France – 2020

De et par Caroline Vignal – Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte…

Durée : 1h37

Entrée : 4€

Carte de 4 entrées : 10€.

Renseignements et réservation au 06 43 92 46 84 / reservations@avant-monts.fr

Pass Sanitaire obligatoire. Mercredi 24 novembre à 20h30 projection du film “ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES”

Salle du Peuple à Roujan

Comédie – France – 2020

De et par Caroline Vignal – Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte…

Durée : 1h37

Entrée : 4€

Carte de 4 entrées : 10€.

Renseignements et réservation au 06 43 92 46 84 / reservations@avant-monts.fr

Pass Sanitaire obligatoire. SERVICE CULTURE DES AVANT-MONTS

Roujan

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 34320, Roujan Autres Lieu Roujan Adresse Ville Roujan lieuville Roujan