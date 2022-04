Ciné-club : Annie Hall Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Honfleur

Ciné-club : Annie Hall Honfleur, 5 avril 2022, Honfleur. Ciné-club : Annie Hall Honfleur

2022-04-05 20:30:00 – 2022-04-05

Honfleur Calvados Rien que le plaisir de se retrouver enfin pour un film plein de vie, d’amour, de tendresse et de drôlerie ! Un bijou du cinéma que l’on sera content de partager tous ensemble, enfin !

Alors venez tous !

Présentation du film et animation des débats à l’issue de la projection par Emmanuel Broche directeur artistique du festival Les Filmeurs. Rien que le plaisir de se retrouver enfin pour un film plein de vie, d’amour, de tendresse et de drôlerie ! Un bijou du cinéma que l’on sera content de partager tous ensemble, enfin !

Alors venez tous !

Présentation du film et animation des débats… +33 6 22 62 76 79 https://cutt.ly/QDH1A5m Rien que le plaisir de se retrouver enfin pour un film plein de vie, d’amour, de tendresse et de drôlerie ! Un bijou du cinéma que l’on sera content de partager tous ensemble, enfin !

Alors venez tous !

Présentation du film et animation des débats à l’issue de la projection par Emmanuel Broche directeur artistique du festival Les Filmeurs. Honfleur

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Honfleur Autres Lieu Honfleur Adresse Ville Honfleur lieuville Honfleur Departement Calvados

Honfleur Honfleur Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/honfleur/

Ciné-club : Annie Hall Honfleur 2022-04-05 was last modified: by Ciné-club : Annie Hall Honfleur Honfleur 5 avril 2022 Calvados Honfleur

Honfleur Calvados