Cattenom Moselle 6 EUR L’espace Culturel Victor Hugo propose le film “Animal” pour le ciné-club de juin.

Le synopsis : Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement climatique, sixième extinction de masse des espèces… d’ici cinquante ans, leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant. mediatheque.cattenom@gmail.com +33 3 82 52 84 65 https://www.ecvhcattenom.com/ Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux Cattenom

