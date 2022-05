Ciné-Club adulte « Littérature et cinéma » Lezoux Lezoux Catégories d’évènement: Lezoux

Puy-de-Dôme

Ciné-Club adulte « Littérature et cinéma » Lezoux, 13 mai 2022, Lezoux. Ciné-Club adulte « Littérature et cinéma » Médiathèque Entre Dore et Allier 1 rue du Dr Grimaud Lezoux

2022-05-13 – 2022-05-13 Médiathèque Entre Dore et Allier 1 rue du Dr Grimaud

Lezoux Puy-de-Dôme EUR 3.5 5.5 Cette soirée sera l’occasion de vous faire découvrir et partager l’écriture belle, dense et poétique de Naomi Fontaine et le film tout aussi magnifique

adapté de son roman éponyme Kuessipan. +33 4 73 78 11 07 https://www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr/ Médiathèque Entre Dore et Allier 1 rue du Dr Grimaud Lezoux

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Lezoux, Puy-de-Dôme Autres Lieu Lezoux Adresse Médiathèque Entre Dore et Allier 1 rue du Dr Grimaud Ville Lezoux lieuville Médiathèque Entre Dore et Allier 1 rue du Dr Grimaud Lezoux Departement Puy-de-Dôme

Lezoux Lezoux Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lezoux/

Ciné-Club adulte « Littérature et cinéma » Lezoux 2022-05-13 was last modified: by Ciné-Club adulte « Littérature et cinéma » Lezoux Lezoux 13 mai 2022 Lezoux Puy-de-Dôme

Lezoux Puy-de-Dôme