CINE- CLUB – 36 QUAI DES ORFÈVRES Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Valras-Plage

CINE- CLUB – 36 QUAI DES ORFÈVRES Valras-Plage, 26 janvier 2023, Valras-Plage . CINE- CLUB – 36 QUAI DES ORFÈVRES Bd du Commandant l’Herminier Valras-Plage Hérault

2023-01-26 18:30:00 18:30:00 – 2023-01-26 Valras-Plage

Hérault Projection du film de 2004 d’Olivier Marchal, avec Daniel Auteuil et Gérard Depardieu. Synopsis :

Paris. Depuis plusieurs mois, un gang de braqueurs opère en toute impunité avec une rare violence. Le directeur de la PJ, Robert Mancini a été parfaitement clair avec ses deux lieutenants les plus directs, Léo Vrinks, patron de la BRI (Brigade de recherche et d’intervention), et Denis Klein, patron de la BRB (Brigade de répression du banditisme) : celui qui fera tomber ce gang le remplacera à son poste de grand » patron » du 36, quai des Orfèvres. La lutte est ouverte entre ces deux grands flics, autrefois amis, qu’aujourd’hui tout sépare : leurs vies, leurs méthodes, leurs équipes et une femme, Camille Vrinks… Public adulte – Entrée libre. Projection du film de 2004 d’Olivier Marchal, avec Daniel Auteuil et Gérard Depardieu. Public adulte – Entrée libre. +33 4 67 32 33 33 valras

Valras-Plage

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Valras-Plage Autres Lieu Valras-Plage Adresse Bd du Commandant l'Herminier Valras-Plage Hérault Ville Valras-Plage lieuville Valras-Plage Departement Hérault

Valras-Plage Valras-Plage Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valras-plage/

CINE- CLUB – 36 QUAI DES ORFÈVRES Valras-Plage 2023-01-26 was last modified: by CINE- CLUB – 36 QUAI DES ORFÈVRES Valras-Plage Valras-Plage 26 janvier 2023 Bd du Commandant l'Herminier Valras-Plage Hérault Hérault Valras-Plage

Valras-Plage Hérault