Tarifs : 10€ / 7,80€ (Demandeurs d'emploi / +65 ans / -26 ans / famille nombreuse) Cartes d'abonnement Dulac Cinémas, CIP, UGC illimité et Pass Culture acceptés

35mm mon amour, c’est le rendez-vous cinéma à l’Escurial qui projette de grands films en pellicule 35 mm! Prochain rendez-vous le 24 novembre à 20h avec le film La Gifle, qui réunit trois monstres sacrés, Annie Girardot, Lino Ventura et Isabelle Adjani. Un court-métrage inédit, des surprises, une présentation du film, c’est la soirée 35mm Mon Amour ! 35mm mon amour c’est votre rendez-vous au cinéma l’Escurial, exclusivement dédié à la pellicule et imaginé avec Kévin Elarbi, comédien, réalisateur, conférencier et auteur de « Ma folle histoire du cinéma ». Ce dernier présente au public chaque mois un film culte, dans un format bien particulier : le 35mm. L’occasion de revenir sur ce qui fait la spécificité du film et de ce format, mais aussi sur l’histoire du cinéma. Un échange pour redécouvrir l’influence des grands cinéastes sur le cinéma d’aujourd’hui. Une soirée autour de classiques du cinéma, projetés en pellicule, pour un plaisir authentique. Avec Lino Ventura, Annie Girardot, Isabelle Adjani… Synopsis

Tout va mal pour Jean Douelan, professeur de géographie à Paris. Il démissionne après avoir frappé deux policiers. Sa femme l’a plaqué il y a huit ans et sa maîtresse est sur le point de le faire. Sa fille veut abandonner ses études et échoue à ses examens. Suite à cette nouvelle, il la gifle… Séance précédée du court métrage Psychoz des Twins Perrotte

Grand prix du jury à Oniros, New York.

Meilleur court-métrage au L.A SCI-FI, Los Angeles.

Meilleur film d’Europe à Milan

Cinéma l'Escurial 11 Boulevard de Port-Royal 75013 Paris

