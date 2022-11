CINÉ-CLUB

CINÉ-CLUB, 22 décembre 2022, . CINÉ-CLUB



2022-12-22 18:30:00 18:30:00 – 2022-12-08 Projection du film « Good Luck Alegria », avec Sami Bouajila et Franck Gastambide.

Entrée libre. Projection du film « Good Luck Alegria », avec Sami Bouajila et Franck Gastambide.

Entrée libre. valras dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville