Ciné Club – 1900 Novecento Pouldreuzic, 5 juin 2022, Pouldreuzic.

Ciné Club – 1900 Novecento Pouldreuzic

2022-06-05 – 2022-06-05

Pouldreuzic Finistère

Cinéma, chroniques de la vie paysanne , dernière séance.

Film de Bernardo Bertolucci en 2 parties – Gratuit

En Italie deux hommes naissent un même jour de l’année 1900.. Unis par leur date et lieu de naissance, Alfredo et Olmo sont en revanche séparés par leurs origines sociales. Aussi pauvre qu’Alfredo est riche, Olmo n’est appeler à hériter que de la dure condition d’exploité… Rythmées par l’histoire transalpine de la première moitié du XXe siècle, leurs vies forment les axes autour desquels se déploie cette immense fresque de plus de cinq heures en deux parties.

Un buffet sera proposé à l’entracte, participation au frais de repas : 6 € sur réservation au 06 07 29 16 17

cineclubigouden@gmail.com +33 6 07 29 16 17

Cinéma, chroniques de la vie paysanne , dernière séance.

Film de Bernardo Bertolucci en 2 parties – Gratuit

En Italie deux hommes naissent un même jour de l’année 1900.. Unis par leur date et lieu de naissance, Alfredo et Olmo sont en revanche séparés par leurs origines sociales. Aussi pauvre qu’Alfredo est riche, Olmo n’est appeler à hériter que de la dure condition d’exploité… Rythmées par l’histoire transalpine de la première moitié du XXe siècle, leurs vies forment les axes autour desquels se déploie cette immense fresque de plus de cinq heures en deux parties.

Un buffet sera proposé à l’entracte, participation au frais de repas : 6 € sur réservation au 06 07 29 16 17

Pouldreuzic

dernière mise à jour : 2022-05-20 par