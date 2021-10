La Réole La Réole Gironde, La Réole Ciné-clins d’oeil : “Les Damnés de la commune” La Réole La Réole Catégories d’évènement: Gironde

La Réole

Ciné-clins d’oeil : “Les Damnés de la commune” La Réole, 6 novembre 2021, La Réole. Ciné-clins d’oeil : “Les Damnés de la commune” 2021-11-06 20:30:00 – 2021-11-06 22:00:00 Place de la Libération Cinéma Rex

La Réole Gironde La Réole 4.5 4.5 EUR Le cinéma d’art et d’essai Rex de La Réole organise un ciné-clins d’oeil avec la diffusion du film “Les Damnés de la commune”.

Les Damnés de la Commune nous plongent dans la révolution parisienne de 1871, avec les mots et les images de l’époque. Le cinéma d’art et d’essai Rex de La Réole organise un ciné-clins d’oeil avec la diffusion du film “Les Damnés de la commune”.

Les Damnés de la Commune nous plongent dans la révolution parisienne de 1871, avec les mots et les images de l’époque. +33 5 56 71 02 60 Le cinéma d’art et d’essai Rex de La Réole organise un ciné-clins d’oeil avec la diffusion du film “Les Damnés de la commune”.

Les Damnés de la Commune nous plongent dans la révolution parisienne de 1871, avec les mots et les images de l’époque. arte dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Réole Autres Lieu La Réole Adresse Place de la Libération Cinéma Rex Ville La Réole lieuville 44.5824#-0.03655