Ciné-clins d’oeil au Cinéma La Brèche, 1 mars 2023, Sainte-Foy-la-Grande .

Ciné-clins d’oeil au Cinéma La Brèche

140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande Dordogne

2023-03-01 20:00:00 – 2023-03-01 23:30:00

Sainte-Foy-la-Grande

Dordogne

Soirée ciné-débat avec projection du film “Mission regénération” (documentaire de Josh & Rebecca Tickell) suivi d’un débat en présence d’intervenants locaux à 20h.

Une soirée de réflexions partagées pour mieux comprendre et mettre en place des solutions agricoles et environnementales locales. Face aux enjeux climatiques et à la dégradation de la santé des sols, cinq associations du territoire actives sur ces thèmes vous invitent, élus, professionnels du milieu agricole et tout citoyen de ce territoire à venir débattre sur ce sujet prioritaire pour notre biodiversité, notre résilience alimentaire… Notre territoire.

Projection Cinéma • 20h15 – 21h45

Raconté par Woody HARRELSON. Les sols de la planète sont LA clé pour inverser le réchauffement climatique.

Suivie d’un débat • 22h – 23h

Avec différents acteurs locaux concernés par le sujet, venez contribuer aux

échanges.

Soirée avec entracte

+33 5 57 46 00 43

Cinéma La Brèche.

Sainte-Foy-la-Grande

