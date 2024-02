Ciné-Clep : Outrages Compiègne, vendredi 22 mars 2024.

Un film de Brian de Palma,1989 , 1h59, VOSTF, guerre, drame.

Avec Michael J. Fox, Sean Penn, Don Harvey.

Un soldat assiste, impuissant, au viol et au meurtre d’une jeune vietnamienne. Selon Quentin Tarantino, le meilleur film jamais réalisé sur la guerre du Viêt Nam. Inspiré d’un fait réel, Outrages retrace les exactions de plusieurs soldats et pose une question morale : un meurtre est-il plus excusable quand il est commis en temps de guerre ? Un des grands chefs-d’œuvre de Brian de Palma à redécouvrir dans une nouvelle version restaurée.

Séance de cinéma gratuite avec discussion et analyse, animée par Hugues Mahieux. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:15:00

fin : 2024-03-22

Place du Change

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

