Chaque trimestre nous projetons 3 à 4 films du répertoire autour d’un thème. Pour ce dernier trimestre 2019, nous vous proposons le thème “Prison-Evasion”.

Tarif plein : 5€, -18 ans : 4€ – Cartes d’abonnement (4.50€ la place vendues par 5)

Projection d’un film du répertoire accompagnée de l’intervention de Youri Deschamps, spécialiste du cinéma. Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

