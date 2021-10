Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Ciné classique : Stromboli Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Ciné classique : Stromboli Cinéma L’Autan, 22 novembre 2021, Ramonville-Saint-Agne. Ciné classique : Stromboli

du lundi 22 novembre au mardi 23 novembre à Cinéma L’Autan

Résumé —— Assignée dans un camp de refugiés, Karin, une jeune Lituanienne, ne peut quitter l’Italie de l’après-guerre. Pour sortir du camp, elle accepte d’épouser Antonio, un jeune pêcheur de l’île volcanique de Stromboli. Mais la vie sur l’île devient rapidement un enfer pour elle. Dans un environnement hostile où se dressent à la fois la barrière de la langue et la violence de son mari, elle décide de fuir… Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592129&cfilm=1562.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592129&cfilm=1562.html) Un film de Roberto Rosselini Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-22T21:00:00 2021-11-22T23:00:00;2021-11-23T18:30:00 2021-11-23T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Cinéma L'Autan Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne