Ciné-classique Les anges déchus Bischwiller, lundi 12 février 2024.

Ciné-classique Les anges déchus Bischwiller Bas-Rhin

À Hongkong, Ming est un tueur à gages qui regrette de s’être associé à une femme qui lui passe des commandes sanguinaires. Un jour, Ming décide de tout quitter et de s’installer chez Punkie, une jeune Chinoise rencontrée dans un bar.

Il y a les films admirés de tous, qui synthétisent un réalisateur. Pour Wong Kar-Wai c’est sans doute In the mood for love. Puis il y a le film qui nous fait rêver, qui nous parle intimement, symbole d’une rencontre avec le réalisateur. Les Anges déchus fait partie de ces films moins connu mais tout aussi bouleversant.

Ciné-club : De 19h15 à 19h45 – Focus sur le cinéma de Hong Kong

Réalisateur : Wong Kar-Wai

Avec : Charlie Yeung, Takeshi Kaneshiro, Leon Lai

Durée : 1h36

Genre : Policier, romance En VOST

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est billetterie@mac-bischwiller.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 20:00:00

fin : 2024-02-12 21:36:00



