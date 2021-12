Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Ciné classique / Comédie musicale : West Side Story (1961) Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Résumé —— Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes s’affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets, Tony, s’éprend de Maria, la soeur de Bernardo. Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18741251&cfilm=1073.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18741251&cfilm=1073.html) Un film de Robert Wise & Jerome Robbins Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-10T20:30:00 2022-01-10T23:00:00;2022-01-11T18:00:00 2022-01-11T20:30:00

