Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Ciné classique : Allemagne Année zéro Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Ciné classique : Allemagne Année zéro Cinéma L’Autan, 8 novembre 2021, Ramonville-Saint-Agne. Ciné classique : Allemagne Année zéro

du lundi 8 novembre au mardi 9 novembre à Cinéma L’Autan

Résumé —— En 1945. L’Allemagne nazie a capitulé devant les armées alliées. Berlin n’est plus qu’un champ de ruines fumantes. Edmund Koehler, un garçon de 12 ans, parcourt les décombres à la recherche d’un peu de nourriture avant de rentrer dans l’immeuble à demi effondré où sa famille a trouvé un refuge précaire. Son père, malade, s’enferre dans ses souvenirs. Son frère aîné, Karl, ancien nazi, vit traqué. Sa sœur, Eva, tente de subvenir aux besoins des siens par des ménages et en fréquentant l’occupant. Au milieu de cette ambiance de fin du monde, le petit garçon sans repère tente de s’en créer de nouveaux, fuyant toujours un peu plus la terrible réalité… Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592129&cfilm=1562.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592129&cfilm=1562.html) un film de Roberto Rosselini Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T21:00:00 2021-11-08T22:30:00;2021-11-09T18:30:00 2021-11-09T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Cinéma L'Autan Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne