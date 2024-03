CINÉ-CLASSIC OSSESSIONE (LES AMANTS DIABOLIQUES) Prémian, dimanche 10 mars 2024.

CINÉ-CLASSIC OSSESSIONE (LES AMANTS DIABOLIQUES) Prémian Hérault

Entretien autour de Luchino Visconti et son film OSSESSIONE (Les amants diaboliques).

Drame réalisé en 1942.

Interprètes principaux: Clara Calamai et Massimo Girotti.

Scénario inspiré du roman de James CAIN Le Facteur sonne toujours deux fois .

Entretien autour de Luchino Visconti et son film OSSESSIONE (Les amants diaboliques).

Drame réalisé en 1942.

Interprètes principaux: Clara Calamai et Massimo Girotti.

Scénario inspiré du roman de James CAIN Le Facteur sonne toujours deux fois .

Le sujet fut apporté à Visconti par Jean-Renoir venu tourner une Tosca qu’il ne termina pas en raison de la déclaration de guerre italienne à la France. Jean Renoir connaissait Visconti pour l’avoir engagé en 1936 comme assistant réalisateur pour Une partie de campagne et Les bas fonds . 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 17:00:00

fin : 2024-03-10

D908 Place Maurice Amans

Prémian 34390 Hérault Occitanie aufildesarts.x@neuf.fr

L’événement CINÉ-CLASSIC OSSESSIONE (LES AMANTS DIABOLIQUES) Prémian a été mis à jour le 2024-02-27 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC