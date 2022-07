Ciné Classic au Grand Palais Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Ciné Classic avec une rétrospective du réalisateur Milos Forman avec à l'affiche le jeudi 21 juillet : AU FEU LES POMPIERS à 18h15 Dans une petite ville de province, un bal des pompiers est organisé en l'honneur des cinquante ans de service de l'un des leurs. En plus d'une tombola, un concours de miss beauté est mis en place pour remettre le cadeau au vétéran. Mais rien ne se passe comme prévu. Puis à 20h15 : RAGTIME : 1906. Les destins croisés d'hommes et de femmes de milieux différents dans le New York du début du siècle qui s'éveille au jazz, au ragtime… Projection de deux films de Milos Forman.

Cinéma Le Grand Palais, Place Bessières, Cahors
9 EUR

