Mairie de Colomiers, le vendredi 11 juin à 17:30

### Anina D’**Alfredo** **Soderguit**. Film d’animation uruguayen 2015. Durée : 1h20min. **[À partir de 7 ans]** Anina Yatay Salas est une petite fille qui n’aime pas son nom car c’est un palindrome – on peut le lire à l’envers comme à l’endroit – et fait d’elle la risée de ses camarades. Un jour, suite à une bagarre dans la cour d’école, Anina et son ennemie Gisèle sont convoquées par la directrice ### La Classe Cinéma, qu’est-ce que c’est ? Le projet «Classe cinéma» a permis de faire découvrir à une classe de CM2 de l’école Alain Savary le Cinéma en tant qu’art mais également en tant qu’établissement culturel. Pour accompagner les élèves, l’artiste en résidence artistique à Colomiers, Gabriel Gonzales Guirola, est intervenu auprès de la classe pour animer des ateliers créatifs autour du 7ème art. Les élèves et Gabriel Gonzales Guirola sont heureux de vous accueillir à cette séance de restitution, pour vous présenter les courts métrages réalisés au cours de ces ateliers scolaires et vous projeter le film d’animation ANINA. Les élèves occuperont tous les postes du cinéma : accueil, caisse, placement et projection ! Demandez le programme ! ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/4/d/csm_Atelier_Cine___uema_d_Animation__16-03-2021_____R_franckalix-54_71b50e4ce3.jpg) Horaires ——– De 17h30 à 19h30 **Détails sur le lieu**: Cinéma le Central – 43 rue du Centre

