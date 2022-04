Ciné Clap : Projection « Tante Hilda ! » Salle d’animation Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

Ciné Clap : Projection « Tante Hilda ! » Salle d’animation, 6 mai 2022, Mondonville. Ciné Clap : Projection « Tante Hilda ! »

Salle d’animation, le vendredi 6 mai à 20:30

« Tante Hilda ! » de Jacques-Rémy Girerd —————————————- Tante Hilda est une amoureuse de la nature. Sa sœur Dolores, elle, est PDG d’une grosse usine et à l’origine de l’invention d’une plante censée résoudre la faim dans le monde. Et si tout cela les menait à la catastrophe ? Une fable écologique, colorée et très graphique. Informations pratiques ———————- La programmation culturelle est gratuite, sur inscription. Pensez à réservez vos places ! Les activités commencent à l’heure. Les soirs de représentation, la salle d’animation ouvre 15 minutes avant le début du spectacle. Mondonville – Médiathèque Salle d’animation rue de la Liberté, Mondonville Mondonville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T20:30:00 2022-05-06T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Mondonville Autres Lieu Salle d’animation Adresse rue de la Liberté, Mondonville Ville Mondonville lieuville Salle d’animation Mondonville

Salle d’animation Mondonville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mondonville/

Ciné Clap : Projection « Tante Hilda ! » Salle d’animation 2022-05-06 was last modified: by Ciné Clap : Projection « Tante Hilda ! » Salle d’animation Salle d’animation 6 mai 2022 Mondonville Salle d'animation Mondonville

Mondonville