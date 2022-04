Ciné clap : Projection « Le dernier loup » Salle d’animation Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

20H30 Ciné clap ——— **Chaque mois, des projections près de chez vous ! Gratuit sur réservation.** ### Le dernier loup de Jean-Jacques Annaud **Vendredi 1er avril à 20h30, salle d’animation. ****Tout public à partir de 10 ans.** Un jeune étudiant est envoyé en Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Séduit par le lien entre les loups et les bergers, il capture un louveteau afin de l’apprivoiser. Une grandiose histoire d’amitié entre un homme et un animal. Mondonville – Médiathèque Salle d’animation rue de la Liberté, Mondonville Mondonville

