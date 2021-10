La Ferté Macé La Ferté Macé La Ferté-Macé, Orne Ciné clap ou pas clap “L’homme qui plantait des arbres” La Ferté Macé La Ferté Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

Orne

Ciné clap ou pas clap "L'homme qui plantait des arbres"
2021-11-24 14:00:00

2021-11-24 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-24

La Ferté Macé Orne La Ferté Macé Diffusion du film d’animation « L’homme qui plantait des arbres » puis

intervention de Jean Christophe Perrier, spécialiste du cinéma d’animation.

Dès 8 ans. La Ferté Macé

