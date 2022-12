Ciné clap ou pas clap « Kiki la petite sorcière » La Ferté Macé La Ferté Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

Orne

Ciné clap ou pas clap « Kiki la petite sorcière » La Ferté Macé, 21 décembre 2022, La Ferté Macé . Ciné clap ou pas clap « Kiki la petite sorcière » cinéma La Ferté Macé Orne

2022-12-21 14:00:00 – 2022-12-21 La Ferté Macé

Orne Séance cinéma suivi d’une animation Clap ou pas clap « dessiner avec les codes du manga »

A partir de 8 ans. Séance cinéma suivi d’une animation Clap ou pas clap « dessiner avec les codes du manga »

A partir de 8 ans. La Ferté Macé

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Macé, Orne Autres Lieu La Ferté Macé Adresse cinéma La Ferté Macé Orne Ville La Ferté Macé lieuville La Ferté Macé Departement Orne

La Ferté Macé La Ferté Macé Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-mace/

Ciné clap ou pas clap « Kiki la petite sorcière » La Ferté Macé 2022-12-21 was last modified: by Ciné clap ou pas clap « Kiki la petite sorcière » La Ferté Macé La Ferté Macé 21 décembre 2022 cinéma La Ferté Macé Orne La Ferté-Macé Orne

La Ferté Macé Orne