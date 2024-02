Ciné Chtiot | Le Temps d’une Lune #8 ✨ Gare Saint Sauveur Lille, mercredi 20 mars 2024.

Ciné Chtiot | Le Temps d’une Lune #8 ✨ Gare Saint Sauveur Lille Mercredi 20 mars, 14h00

Début : 2024-03-20 14:00

Fin : 2024-03-20 16:00

✦ A travers une programmation désacralisée de concerts et de spectacles, le festival propose de prendre part à ces moments de partage, de fête et de tolérance qui caractérisent le mois du Ramadan Mercredi 20 mars, 14h00 1

✦ Un programme de courts-métrages pour les enfants et leurs parents qui fait briller les étoiles et sent bon l’eucalyptus et la fleur d’oranger. Une sélection de destins croisés, petits et grands, qui nous invitent à prêter attention les un·es aux autres.

A partir de 9 ans

Ouverture des portes dès 13H45

GRATUIT – Réservation conseillée

03 20 31 55 31 – contact@attacafa.com

Gare Saint Sauveur 17 Bd Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Lille-Centre Lille 59046 Nord