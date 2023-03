Ciné Chablis « Astérix et Obélix » Chablis Catégories d’Évènement: Chablis

Yonne

Ciné Chablis « Astérix et Obélix », 9 mars 2023, Chablis
Foyer Communal Chablis Yonne

2023-03-09 – 2023-03-09 Chablis

Yonne 32 EUR Le Foyer Communal de Chablis vous propose une soirée ciné le Jeudi 9 Mars avec la projection du film « Astérix et Obélix ». À 20h30. Tarif adulte 5,50 euros, moins de 14 ans 4 euros, tarif réduit 4,50 euros (personnes handicapées, demandeurs d’emploi, étudiants). Accueil Chablis

