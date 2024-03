Ciné-causerie – Film documentaire L’Ordre secret et panel de discussion Musée de la civilisation de Québec Québec, samedi 16 mars 2024.

Ciné-causerie – Film documentaire L’Ordre secret et panel de discussion Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Samedi 16 mars, 14h00 Musée de la civilisation de Québec Sur inscription

Début : 2024-03-16T19:00:00+01:00 – 2024-03-16T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T19:00:00+01:00 – 2024-03-16T21:00:00+01:00

Le Centre de la francophonie des Amériques s’associe au Musée de la civilisation de Québec et l’Office national du film pour présenter le film documentaire L’Ordre secret suivi d’un panel de discussion avec Phil Comeau, réalisateur (Nouveau-Brunswick, Canada), Louise Harel, avocate et ancienne ministre (Québec, Canada) et Jonathan Livernois, professeur à l’Université Laval (Québec, Canada).

Musée de la civilisation de Québec 85 Rue Dalhousie, Québec, QC G1K 8R2 Québec G1K 8S3 La Cité-Limoilou Agglomération de Québec Québec [{« type »: « link », « value »: « https://francophoniedesameriques.com/vos-services/programmes/JourFrCan/22-mars-2024 »}]

