Ciné Cartonnade Morcenx-la-Nouvelle, jeudi 22 février 2024.

Ciné Cartonnade Morcenx-la-Nouvelle Landes

18h30 « Lancement de la Cartonnade 2024 » Nouveautés, explications et échanges. Film de lancement 2024 en Avant-Première !

19h30 Le petit baigneur Séance offerte par Cinéloisirs.

A ne pas manquer !

18h30 « Lancement de la Cartonnade 2024 » Nouveautés, explications et échanges. Film de lancement 2024 en Avant-Première !

19h30 Le petit baigneur Film de Robert Dhéry avec Louis de Funés Séance offerte par Cinéloisirs. En partenariat avec la Communauté de communes et « Comité d’Organisation de la Cartonnade » et Ciné Loisirs Morcenx EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 19:30:00

fin : 2024-02-22

Cinéma Place Léo Bouyssou

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Ciné Cartonnade Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2024-02-16 par OT Morcenx