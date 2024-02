Ciné cartable inclusif Centre-Ville de Jonquières Martigues, mardi 20 février 2024.

Ciné cartable inclusif Centre-Ville de Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône

L’équipe du cinéma La Cascade et les agents inclusion Handicap de la Ville de Martigues vous accueillent et vous proposent 1 mardi par mois hors vacances scolaires un Ciné Cartable Inclusif. Avec ou sans handicap, venez découvrir cette séance.Familles

Le volume sonore sera adapté, des lumières tamisées seront maintenues tout au long de la séance, avec accueil bienveillant sans file d’attente, en présence des Agents Inclusion Handicap de la Ville de Martigues afin d’accompagner et faciliter l’accès aux enfants en situation de handicap et permettre ainsi aux familles et fratries de poursuivre la séance si nécessaire.



Programme du 20 février 2024 « Les toutes petites créatures ».

Un programme composé de 12 toutes petites histoires so cute réunies en un seul film !

Suivez les aventures de Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes.

À travers le jeu, ces petites créatures en pâte à modeler découvrent avec amusement le monde qui les entoure.

L’humour est au cœur de ce programme, abordant avec légèreté des thèmes tels que la découverte de l’autre, le travail d’équipe, l’empathie et la tolérance.



» Mon intention dans ce programme était de créer un monde empreint d’humour et d’émotion, de célébrer nos différences. Nous abordons délicatement la manière dont ces différences (aversion pour les bruits forts, prudence, confiance, préférences de jeu et bien d’autres) doivent être respectées. L’objectif était que chaque enfant puisse s’identifier à l’un d’entre eux et également reconnaître des traits de caractère de ses amis. L’inclusion est au cœur du programme à travers notamment les thèmes abordés dans les courts, mais également grâce à l’utilisation d’accessoires inclusifs présents dans le film. «

Lucy Izzard. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 17:30:00

fin : 2024-02-20

Centre-Ville de Jonquières 35 cours du 4 septembre

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cinemalacascade@cinemartigues.fr

L’événement Ciné cartable inclusif Martigues a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de Tourisme de Martigues