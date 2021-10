Ciné Câlin – Les stars d’hier Café Culture de l’Estaminet, 23 octobre 2021, MAGNY-LES-HX.

Cette année, c’est sur le thème du burlesque que nous vous proposons de démarrer la programmation cinéma, en lien avec le stage de clown proposé la semaine suivante. Nous vous proposons de débuter les vacances scolaires de la Toussaint par un programme de six courts métrages des stars du dessin animé d’hier. Au programme : PERPETUAL MOTION – (USA 1918) – Réalisation Dave et Max Fleischer studio Koko le clown tout juste sorti de l’encrier vient perturber le projet de la machine à mouvement perpétuel que tente de créer un des collaborateurs de Max Fleischer. HAMATEUR NIGHT – (USA 1939) – Réalisation Tex Avery série Merries Melodies Un grand concours d’artistes amateurs est organisé. Face au vote du public, les animaux s’improvisent pianistes, chanteurs ou comédiens. I LOVE A PARADE- (USA 1932) – Réalisation Rudolf Ising série Merries Melodies C’est la grande parade de cirque, avec ses phénomènes de foire présentés par le bonimenteur, ses numéros sur la piste, du funambule au dompteur… BETTY BOOP’S KER CHOO (USA 1933) – Réalisation Dave Fleischer Une grande course automobile est organisée. Les concurrents sont prêts au départ et n’attendent plus que Betty, qu’un mauvais rhume a mise en retard… CIRCUS TODAY(USA 1926) – Réalisation Lloyd Bacon Avec Billy Bevan, Andy Clyde, Kewpie Morgan… Un lion s’est échappé du cirque où Billy est acrobate. Le lion créera la panique chez les spectateurs et Billy s’en trouvera quitte d’une angoissante course pour suite. BETTY EN WEEK-END (USA 1935) – Réalisation Dave et Max Fleischer Harassée par les bruits de la vie citadine, Betty Boop va chercher de la sérénité à la campagne. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu… Ce sera l’occasion de remonter aux origines du cinéma, devant lesquelles les adultes comme les enfants auront plaisir à rire et s’émouvoir, au rythme des fameux accidents comiques, confrontations aussi agiles que maladroites. Les plus téméraires n’auront plus qu’à passer à la pratique sur les planches de l’Estaminet aux côtés de Sandrine Righeschi, metteur en scène spécialisée dans l’art du clown du lundi 25 au vendredi 29 octobre de 10h à 16h. N’hésitez pas à venir dès 15h à l’Estaminet café pour réaliser votre huile de massage en duo (parent/enfant) – Participation en fonction du quotient familial, inscription et information auprès du Centre social au 01.30.52.22.00. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 3,50€

Café Culture de l’Estaminet Esplanade Gérard Philipe, Quartier du Buisson, Avenue de Chevincourt MAGNY-LES-HX



