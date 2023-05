Ciné : Buena Vista Social Club Centre Paris Anim’ Clavel, 22 juin 2023, Paris.

Le jeudi 22 juin 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Gratuit , réservation sur place au Centre Paris Anim’ Clavel

Chaque mois, le centre Paris Anim’ Clavel propose des projections gratuites ! Au programme ce mois-ci : Buena Vista Social Club un documentaire sur les dessous de l’industrie de la musique et la société cubaine !

Synopsis

Buena Vista Social Club est un film documentaire allemand, sur la musique cubaine, réalisé et écrit par Wim Wenders, sorti en 1999 en Allemagne et en France. Le film montre l’enregistrement de plusieurs de leurs morceaux à La Havane et permet également de découvrir des archives de concerts à Amsterdam et New York. Par ailleurs, plusieurs des musiciens parlent de leur vie à Cuba et de leurs débuts dans le monde de la musique.

Des films gratuits tout au long de l’année

Les Centres Paris Anim’ et la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement proposent des projections gratuites tout au long de l’année. Profitez-en !

Centre Paris Anim’ Clavel 24bis rue Clavel 75019 Paris

Contact :

clavel