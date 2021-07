Ciné-brunch : Kaamelott Laragne-Montéglin, 1 août 2021, Laragne-Montéglin. Ciné-brunch : Kaamelott 2021-08-01 10:30:00 10:30:00 – 2021-08-01

Laragne-Montéglin Hautes-Alpes Découvrez le premier volet de la saga autour d’un brunch concocté par la boulangerie la Gourmandise. direction@cinematheatrelephenix.fr +33 9 54 77 00 23 dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Laragne-Montéglin Autres Lieu Laragne-Montéglin Adresse Ville Laragne-Montéglin lieuville 44.31527#5.82164