Ardèche « Walter Hus : a musical journey » Documentaire d’Astrid Mertens. Une pause musicale consacrée au compositeur belge Walter Hus. Un très joli film qui a reçu de nombreux prix dans les festivals et qui nous emmène dans la cuisine de la création. contact@messicole.fr https://www.messicole.fr/ Montpezat-sous-Bauzon

