Film pour enfants « Bleizi droch ha bleizi dous » à Rostrenen Ciné Breizh Rostrenen Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen

Film pour enfants « Bleizi droch ha bleizi dous » à Rostrenen Ciné Breizh, 28 mars 2023, Rostrenen. Film pour enfants « Bleizi droch ha bleizi dous » à Rostrenen Mardi 28 mars, 10h00 Ciné Breizh Événement proposé aux scolaires mais ouvert à tous (adultes apprenants notamment). Entrée payante (2,50 €). Plus d’informations : http://www.daoulagad-breizh.org/films-2023.html Ciné Breizh 2 rue de Strasbourg, 22110 Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « raok.bzg@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 13 71 88 88 »}] [{« link »: « http://www.daoulagad-breizh.org/films-2022.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:00:00+02:00 – 2023-03-28T11:00:00+02:00

2023-03-28T10:00:00+02:00 – 2023-03-28T11:00:00+02:00 Cinéma Enfants

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Rostrenen Autres Lieu Ciné Breizh Adresse 2 rue de Strasbourg, 22110 Rostrenen Ville Rostrenen Departement Côtes d'Armor Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Ciné Breizh Rostrenen

Ciné Breizh Rostrenen Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rostrenen/

Film pour enfants « Bleizi droch ha bleizi dous » à Rostrenen Ciné Breizh 2023-03-28 was last modified: by Film pour enfants « Bleizi droch ha bleizi dous » à Rostrenen Ciné Breizh Ciné Breizh 28 mars 2023 Ciné Breizh Rostrenen Rostrenen

Rostrenen Côtes d'Armor