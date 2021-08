Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon CINE BOUT’CHOU : ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Centre d’art et de Culture, le samedi 11 septembre à 10:30

Arriver dans une nouvelle école, c’est difficile, surtout lorsqu’on est victime des brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une famille de chevaux, et elle commence à détester les rayures qui la rendent différente. _Programme précédé de 2 courts métrages._ ANIMATION – FRANCE – 2019 – 0H49 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

2021-09-11T10:30:00 2021-09-11T11:45:00

