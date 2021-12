Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon CINÉ-BOUT’CHOU : LE QUATUOR A CORNES LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Centre d'art et de Culture, le samedi 22 janvier 2022 à 10:45

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent toujours pas de regarder passer les trains ! Nos 4 vaches préférées vous emmènent cette fois-ci à la montagne. Leur découverte des sommets enneigés vous fera vivre plein d’aventures en 3 courts meuhtrages ! **Pour les 2-6 ans** _10h : atelier dessins et jeux_ _10h45 : Projection_

4€ pour tous

4€ pour tous

ANIMATION – FRANCE – 2021 – 0H42
Centre d'art et de Culture
15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

2022-01-22T10:45:00 2022-01-22T11:30:00

